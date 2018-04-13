İstanbulspor'dan farklı tarife

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor'dan farklı tarife
GeriFutbol İstanbulspor'dan farklı tarife
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
13.04.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

İstanbulspor'dan farklı tarife

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbulspor'dan farklı tarife

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantepspor’u 4-0’lık sonuçla mağlup etti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin , Cumhur Altay , Baran Eraslan

İstanbulspor: Okan , Mehmet Zeki , Nascimento , Tuncer , Onur Kolay , Eslem , Kubilay , Halil Yılmaz (Cajic dk. 77 ), Yusuf , Zafer (İbrahim Halil Çolak dk. 64 ), Kojic (Bougouhi dk. 64 )

Yedekler: Umut, Onur Ergin, Oğuzhan, Muhammed, Muhsin, Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gaziantepspor: Adnan , Hüseyin , Deniz , İlker (Yusuf dk. 79 ), Oktay , Gökhan (Ahmet Olgun dk. 61 ), Mustafa Bayram , Zeki Sinanoğlu , Erdal Ahmet , Serhan , Mehmet Sait (Harun Enes dk. 61 )

Yedekler: Musa Emre

Teknik Direktör: Faik Demir

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
5Önceki5 Boluspor301950
6Önceki6 Altınordu30949
7Önceki10 İstanbulspor31446
8Önceki7 Balıkesirspor30745
9Önceki8 Elazığspor301244
Puan durumu

İstanbulspordan farklı tarife

Maçtan dakikalar

3. dakikada Mehmet Zeki’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kojic’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

18. dakikada Eslem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kojic’in çalımını atarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Onur Kolay’ın ara pasında Gaziantepspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Kojic, ceza sahası içine girdi. Kaleci Adnan’dan sıyrılan Kojic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada ceza sahası dışından Onur Kolay’ın vuruşunda top Gaziantepspor savunmasından sekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Zeki’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

63. dakikada sol köşeden kullanılan korner sonrası arka direkte Yusuf Çoban topla buluştu. Yusuf’un bekletmeden içeri çevirdiği topa kale önünde Nascimento’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

74. dakikada Boughoui’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Halil’in kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

 

Goller: Kojic (dk. 18), Mehmet Zeki (dk. 42), Nascimento (dk. 63), İbrahim Halil Çolak (dk. 74) (İstanbulspor)

Sarı kart: Serhan (Gaziantepspor)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CANLI | Akhisarspor 0-1 Beşiktaş

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Yok böyle maç! Son 30 saniyede bakın neler oldu...