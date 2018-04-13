İstanbulspor'dan farklı tarife
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantepspor’u 4-0’lık sonuçla mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Çetin , Cumhur Altay , Baran Eraslan
İstanbulspor: Okan , Mehmet Zeki , Nascimento , Tuncer , Onur Kolay , Eslem , Kubilay , Halil Yılmaz (Cajic dk. 77 ), Yusuf , Zafer (İbrahim Halil Çolak dk. 64 ), Kojic (Bougouhi dk. 64 )
Yedekler: Umut, Onur Ergin, Oğuzhan, Muhammed, Muhsin, Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gaziantepspor: Adnan , Hüseyin , Deniz , İlker (Yusuf dk. 79 ), Oktay , Gökhan (Ahmet Olgun dk. 61 ), Mustafa Bayram , Zeki Sinanoğlu , Erdal Ahmet , Serhan , Mehmet Sait (Harun Enes dk. 61 )
Yedekler: Musa Emre
Teknik Direktör: Faik Demir
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
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|Boluspor
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|50
|6Önceki6
|Altınordu
|30
|9
|49
|7Önceki10
|İstanbulspor
|31
|4
|46
|8Önceki7
|Balıkesirspor
|30
|7
|45
|9Önceki8
|Elazığspor
|30
|12
|44
Maçtan dakikalar
3. dakikada Mehmet Zeki’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kojic’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
18. dakikada Eslem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kojic’in çalımını atarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
34. dakikada Onur Kolay’ın ara pasında Gaziantepspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Kojic, ceza sahası içine girdi. Kaleci Adnan’dan sıyrılan Kojic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada ceza sahası dışından Onur Kolay’ın vuruşunda top Gaziantepspor savunmasından sekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Zeki’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
63. dakikada sol köşeden kullanılan korner sonrası arka direkte Yusuf Çoban topla buluştu. Yusuf’un bekletmeden içeri çevirdiği topa kale önünde Nascimento’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
74. dakikada Boughoui’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Halil’in kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Goller: Kojic (dk. 18), Mehmet Zeki (dk. 42), Nascimento (dk. 63), İbrahim Halil Çolak (dk. 74) (İstanbulspor)
Sarı kart: Serhan (Gaziantepspor)
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