İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi.
İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımda 2015-2018 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fırat Gül'ün teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi.
İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştı.
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