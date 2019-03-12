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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.03.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

İstanbulspor'da rota yeniden Koşukavak'a döndü!

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İstanbulspor'da rota yeniden Koşukavak'a döndü!

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da rota Yalçın Koşukavak'a döndü. Sarı-siyahlı yönetim, eski çalıştırıcısı ile yapacağı görüşmeden olumlu bir sonuç çıktığı takdirde deneyimli antrenörü yeniden takımın başına getirecek.

İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında iç sahada Altınordu'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Tekke, yönetime istifasını sunarak takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Bunun sonucunda da İstanbulspor yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gitti.

41 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 13. sırada bulunan İstanbulspor'da yeni teknik direktör çalışmaları da vakit geçmeden başladı. Boğalar'da ilk alternatif ise takımın eski hocası Yalçın Koşukavak

2015-2018 yılları arasında İstanbulspor'un başında bulunan ve 114 maçta 59 galibiyet, 25 beraberlik, 30 mağlubiyet alan Koşukavak, geçtiğimiz sezon başında buradaki görevinden ayrılarak Gazişehir Gaziantep ile anlaşmıştı. Ancak orada istediği başarıyı yakalayamayan 46 yaşındaki antrenör, 8 maça çıktığı Antep temsilcisi ile yollarını ayırdı. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Yalçın Koşukavak'ın, İstanbulspor camiasına yakın olması ve takımı iyi tanıması da rotanın kendisine yönelmesindeki en büyük etken.

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İstanbulsporda rota yeniden Koşukavaka döndü

 

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