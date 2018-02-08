İstanbulspor'a yeni stat!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 10 yıl boyunca maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.
Bu sezon iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbul ekibinin bundan sonraki karşılaşmalarına, Esenyurt'taki 5 bin 500 kapasiteli stat ev sahipliği yapacak.
Sarı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbulsporumuza 10 yıl süre ile tahsis edilen Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Takımımız, Ümraniyespor maçı ile bundan sonra maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak." ifadelerine yer verildi.
İstanbulspor, 11 Şubat Pazar günü Ümraniyespor karşılaşması ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki ilk maçına çıkacak.
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