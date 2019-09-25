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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!

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İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 2-2 sona eren maçta İstanbulspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Pazarspor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Temel , Uğur Erdoğan , Uğur Önay

İstanbulspor: Yusuf Aklan , Oğuzhan Berber , Mehmet Yeşil (Wellington dk. 93 ), Muhammet Şahin (Zafer Şensoy dk. 49 ), Yavuzhan Keleşoğlu , Papa Diouf , Okan Saraçoğlu , Berkay Görmez (Eslem Öztürk dk. 79 ), Allahyar Sayyadmanesh (İbrahim Yılmaz dk. 61 ), Oğuzhan Akgün , Yunus Emre Yalçın

Pazarspor: Ebubekir Elihoş , Aykut Civelek , Cevat Kuy , Mehmet Eksik , Şeyhmus Abdulkadir Aksu , Oğuzhan Birben , Fatih Ergen (Fahri Öçalmaz dk. 72 ), Kadir Yurdakul (Mete Karahan dk. 106 ) Mithat Pala (İbrahim Topaloğlu dk. 46 ) Onur Civelek (Can Muhammet Vural dk. 78 ), Mehmet Aytemiz

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mehmet Eksik, Şeyhmus Adülkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Pazarspor)

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