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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İstanbulspor kötü gidişata "dur" dedi

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İstanbulspor kötü gidişata "dur" dedi

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 7 maçta kazanamayan İstanbulspor, 21. haftada Adana Demirspor'u 2-0 yenerek kötü gidişata "dur" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni yenen İstanbulspor, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada galip gelemedi. Bu süreçte Denizlispor'a yenilen sarı-siyahlılar, Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep ve Altay ile berabere kaldı. Adana Demirspor galibiyetiyle ligde 25 puana ulaşan İstanbulspor, averajla 13. sırada yer alıyor.

- Deplasmanda galibiyete hasret

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 11 müsabakada galip gelemedi. Bu sezon dış sahada 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-siyahlı ekip, henüz deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Sahasında 18 puan kazanan İstanbulspor, dış sahada ise 7 puan toplayabildi.

- Başkan Sarıalioğlu: "Sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya her maçı kazanmak için çıktıklarını ifade etti.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarıalioğlu, takıma güvendiğini vurgulayarak, "Sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanamadığımız müsabakalarda ise berabere kalarak en azından 1 puan alıyoruz. Yedi maç sonra kazandığımız için mutluyuz. İlerleyen haftalarda puan durumunda daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Başkan Sarıalioğlu, ligin kalan bölümüyle ilgili "Fatih Tekke ve teknik ekibe güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz. Devre arası yaptığımız transferle takım güç kazandı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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