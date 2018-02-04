İstanbulspor, Karadeniz'den şen dönüyor!
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yendi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Utku Tunavelioğlu
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Murat Gürbüzerol, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Jones, Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 82 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 70 Muhammet Reis), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Henrique)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 81 Eslem Öztürk), İbrahim Halil Çolak, Onur Ergün, Kubilay Aktaş, Onur Kolay (Dk. 72 Muhsin Yıldırım), İbrahim Yılmaz (Dk. 87 Kojic)
Gol: Dk. 90+4 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Onur Kolay, Dk. 23 İbrahim Halil Çolak, Dk. 69 Wellington, Dk. 78 Okan Kocuk, Dk. 90+2 Kubilay Aktaş (İstanbulspor), Dk. 31 Jones, Dk. 71 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor)
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