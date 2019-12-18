İstanbulspor Fenerbahçe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, İstanbulspor Fenerbahçe ZTK maçı hakkında türm ayrıntılar...

İstanbulspor Fenerbahçe maçı bu akşam nefesleri kesecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

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Maç öncesi öne çıkan notlar

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.