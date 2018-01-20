İstanbulspor, Es Es'i devirdi

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Vural Gül
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Akaminko, Semih Güler (Dk. 88 Muhammet Serdar Yazıcı), Felix (Dk. 64 Hasan Ayaroğlu), Bilal Aziz Özer, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman (Dk. 75 Furgan Polat), Ofoedu, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Bruno
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington, Muhammed Demirci (Dk. 70 Onur Kolay), Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik (DK. 51 Ali Dere), Kojic (Dk. 76 İbrahim Yılmaz), İbrahim Halil Çolak, Onur Ergün, Cajic
Goller: Dk 60 Felix (Eskişehirspor), Dk. 62 Kojic, Dk. 85 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Yalçın Kılınç, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)