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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
26.10.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

İstanbulspor - Bursaspor: 1-2

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İstanbulspor - Bursaspor: 1-2

TFF 1. Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam , Utku Tunevlioğlu , Cemal Alpay

İstanbulspor: Alperen Uysal , Ali Aytemur , Patrick Etoga , Wellington , Duhan Aksu (Ali Dere dk. 79 ), Papa , Onur Ergün , Muhsin Yıldırım (Allahyar dk. 62 ), Cajic (Berkay Görmez dk. 55 ), Eslem Öztürk , İbrahim Yılmaz

Yedekler: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Muhammed Enes Durmuş, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre Yalçın

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba , Burak Kapacak , Shehu , Anıl Karaer , Latovlevici , Recep Aydın (Sedat Dursun dk. 90+4 ?), Selçuk Şahin (Cüneyt Köz dk. 67 ), Aykut Akgün , Emirhan Aydoğan (Atanasov dk. 54 ), Özer Hurmacı , Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Musa Araz, Onur Atasayar, Wanderson, Ali Akman, Seleznyov

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Aykut Akgün (dk. 39), Recep Aydın (dk. 50) (Bursaspor), Berkay Görmez (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 40) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Etoga, Eslem Öztürk (İstanbulspor), Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Selçuk Şahin (Bursaspor)

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Papa’nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Aykut Akgün’ün ceza sahası içerisinde topa yaptığı elle müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.

31. dakikada İbrahim Yılmaz’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba’da kaldı.

39. dakikada sol taraftan Özer Hurmacı’nın kullandığı serbest vuruşla yaptığı ortada topa kale önünde Aykut Akgün’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada Ali Aytemur’un Kubilay’a yaptığı müdahale sonucu hakem Kadir Sağlam sarı kart ile cezalandırdı. Ali Aytemur, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

50. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Özer Hurmacı’nın yerden içeri çevirdiği topa Recep Aydın’ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+4. dakikada Allahyar’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü. Dönen topa ceza sahası dışından Berkay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

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