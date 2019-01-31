İstanbulspor, Akaminko'nun sözleşmesini feshetti!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Akaminko, bu sezon 7 müsabakada sarı-siyahlı formayı giydi.
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