İstanbulspor 1 puanı 90+8'de kurtardı!
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki İstanbulspor-Birevim Elazığspor karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, İlker Takpak
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Ali Aytemur, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 76 Perovic), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş), Muhammed Demirci, İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Ali Dere), İbrahim Yılmaz
Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Camara (Dk. 90+1 Cengizhan Akgün), Lamine Diarra (Dk. 66 Murat Ceylan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Rüştü Hanlı), Serdar Özbayraktar
Goller: Dk. 9 Serdar Özbayraktar, Dk. 59 Lamine Diarra (Birevim Elazığspor), Dk. 87 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+8 Perovic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 65 Ali Aytemur, Dk. 89 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72 Camara, Dk. 90+4 Gökhan Akkan, Dk. 90+4 Ahmet Doğan (Birevim Elazığspor)
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