MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİstanbulspor 1-0 Eskişehirspor
GeriFutbol İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.12.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbulspor 1-0 Eskişehirspor

TFF 1. Lig 15. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti. Ligde 9. mağlubiyetini yaşayan Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı.

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Anıl Usta

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 80 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Cajic, Ali Dere (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Diouf

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan (Dk. 84 İbrahim Halil Öner), Sissoko, Furgan Polat (Dk. 46 Kıvanç Karakaş), Issah, Sekidika, Emre Güral (Dk. 69 Alperen Kocabaş)

Gol: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Eslem Öztürk (İstanbulspor) (Maç bitiminde)

Sarı kartlar: Dk. 6 Ali Dere, Dk. 82 Duhan Aksu (İstanbulspor), Dk. 57 Sekidika, Dk. 72 Kıvanç Karakaş, Dk. 82 Alperen Kocabaş, Dk. 90 5 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle