İstanbulspor 0-2 Fenerbahçe | Maçın golleri ve özeti
Fenerbahçe, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda da 2-0 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı. Fenerbahçe'nin gollerini 54. dakikada Zanka ve 83. dakikada Tolgay kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
İlk yarı
9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
İkinci yarı birazdan...
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