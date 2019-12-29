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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 19:24,Son Güncelleme:/

İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor

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İstanbulspor 0-2 Adana Demirspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.85 Berkay Görmez), Diouf

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Traore, Aosman, Volkan Şen (Dk. 73 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 44 Carayol), Gladkyy (Dk. 86 Samed Ali Kaya)

Goller: Dk. 17 Gladky, Dk. 33 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Etoga, Dk. 61 Eslem Öztürk, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 65 Kurtuluş Yurt, Dk. 90 1 Carayol, Dk. 90 3 Aosman (Adana Demirspor)

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