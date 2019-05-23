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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.05.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

İstanbullu amatörler iftarı Nihat Özdemir ile açtılar

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İstanbullu amatörler iftarı Nihat Özdemir ile açtılar

İstanbul Amatörleri önceki akşam iftar yemeğini Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir ile birlikte açtılar.

Federasyon yöneticileri Servet Yardımcı,  Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Fuat Gugul'un katıldığı davette İstanbul Amatör Futbol Federasyonu Başkanı Ali Tanrıyaşükür, tüm amatörler adına Nihat Özdemir'e başarı diledi. Amatör Futbol Federasyonu kurucularından Kemal Bektaş ise gecenin onur konuğuydu.

TFF Genel kurulunda adaylığını açıklayan Nihat Özdemir yaptığı konuşmada, Ramazan ayının herkes için  hayırlı  olmasını belirterek “Amatörler her zaman başımızın tacı olacaktır. Yarısına geldiğimiz Ramazan ayının  sonunda kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. 20 yıldır fiili olarak futbolun içindeyim. Türk futbolunun temel taşı amatörlerdir. Amatör kulüpler ne kadar güçlü olursa  Türk futbolu da daha iyi  noktalara  gelecektir. Yılda 120 Bin maç oynatmak gerçekten büyük bir rakam. 1 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçimli olağan genel kurulun ardından Allah’ın izniyle her zaman sizlerin yanınızda olmaya ve desteklemeye devam edeceğim. Bunun da Türk futboluna yapılacak en büyük hizmet olduğuna  inanıyorum. Sizlerin de hem tesisleşmeye  hem de maddi konularda ihtiyaç sahibi olduğunuzu biliyorum. Futbola ayrılan pastayı ne kadar büyütebilirsek amatörlere düşen pay da artacaktır.” dedi

BAYKAN ÇITAYI YÜKSELTTİ

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da bir konuşma yaparak her iftar programının bir öncekinden daha güzel olduğunu belirterek İASKF Genel Başkanı Ali Düşmez’in  işinin seneye  daha da zor olacağını söyledi. Baykan “Ali Düşmez, Başkanın işi zor. Çıta git gide yükseliyor. Hep  üstüne koya  koya gidiyoruz.” diyerek, Amatörlerin içinden gelen  insanlar  olarak bu makamlara geldiklerini hatırlatan Baykan amatörlere hizmetin boyunlarının borcu olduğunu  vurgulayarak şöyle konuştu “Bizler de bu görevlere amatörlerde görev yaparak geldik. Hepiniz gibi bizler de o soyunma odalarındaki bengay  kokularını çok iyi biliyoruz. Amatör kümede yöneticilik yapmak sevgi işidir. Yeri  geldiğinde çoluğunun çocuğunun rızkını kesiyorsun. Hafta sonunda ailenle kahvaltı yapamıyorsun. Yaptığınız iş gerçekten  büyük bir fedakarlık. İçinizden biri olarak sizleri çok iyi anlıyorum.” İfadesini kullandı

İstanbullu amatörler iftarı Nihat Özdemir ile açtılar

DÜŞMEZ'DEN TEŞEKKÜR

Bu arada Ali Düşmez “Spor toplumu  sosyolojik  açıdan  da birleştirdiği  için çok güzel bir olgu. Bizim yaptığımız bu işler de tamamen gönül işleri. Gönüllük esasına göre yapıyoruz. Bugün iftarı bize ikram eden TFF Başkan  Vekilimiz ve TFF seçimlerinde aday olan Sayın Nihat Özdemir’e ilgisi ve alakası için de ayrıca  teşekkür ediyorum.”dedi

İstanbullu amatörler iftarı Nihat Özdemir ile açtılar

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