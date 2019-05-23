İstanbullu amatörler iftarı Nihat Özdemir ile açtılar

Federasyon yöneticileri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Fuat Gugul'un katıldığı davette İstanbul Amatör Futbol Federasyonu Başkanı Ali Tanrıyaşükür, tüm amatörler adına Nihat Özdemir'e başarı diledi. Amatör Futbol Federasyonu kurucularından Kemal Bektaş ise gecenin onur konuğuydu.

TFF Genel kurulunda adaylığını açıklayan Nihat Özdemir yaptığı konuşmada, Ramazan ayının herkes için hayırlı olmasını belirterek “Amatörler her zaman başımızın tacı olacaktır. Yarısına geldiğimiz Ramazan ayının sonunda kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. 20 yıldır fiili olarak futbolun içindeyim. Türk futbolunun temel taşı amatörlerdir. Amatör kulüpler ne kadar güçlü olursa Türk futbolu da daha iyi noktalara gelecektir. Yılda 120 Bin maç oynatmak gerçekten büyük bir rakam. 1 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçimli olağan genel kurulun ardından Allah’ın izniyle her zaman sizlerin yanınızda olmaya ve desteklemeye devam edeceğim. Bunun da Türk futboluna yapılacak en büyük hizmet olduğuna inanıyorum. Sizlerin de hem tesisleşmeye hem de maddi konularda ihtiyaç sahibi olduğunuzu biliyorum. Futbola ayrılan pastayı ne kadar büyütebilirsek amatörlere düşen pay da artacaktır.” dedi

BAYKAN ÇITAYI YÜKSELTTİ

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da bir konuşma yaparak her iftar programının bir öncekinden daha güzel olduğunu belirterek İASKF Genel Başkanı Ali Düşmez’in işinin seneye daha da zor olacağını söyledi. Baykan “Ali Düşmez, Başkanın işi zor. Çıta git gide yükseliyor. Hep üstüne koya koya gidiyoruz.” diyerek, Amatörlerin içinden gelen insanlar olarak bu makamlara geldiklerini hatırlatan Baykan amatörlere hizmetin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu “Bizler de bu görevlere amatörlerde görev yaparak geldik. Hepiniz gibi bizler de o soyunma odalarındaki bengay kokularını çok iyi biliyoruz. Amatör kümede yöneticilik yapmak sevgi işidir. Yeri geldiğinde çoluğunun çocuğunun rızkını kesiyorsun. Hafta sonunda ailenle kahvaltı yapamıyorsun. Yaptığınız iş gerçekten büyük bir fedakarlık. İçinizden biri olarak sizleri çok iyi anlıyorum.” İfadesini kullandı

DÜŞMEZ'DEN TEŞEKKÜR

Bu arada Ali Düşmez “Spor toplumu sosyolojik açıdan da birleştirdiği için çok güzel bir olgu. Bizim yaptığımız bu işler de tamamen gönül işleri. Gönüllük esasına göre yapıyoruz. Bugün iftarı bize ikram eden TFF Başkan Vekilimiz ve TFF seçimlerinde aday olan Sayın Nihat Özdemir’e ilgisi ve alakası için de ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi