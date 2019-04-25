İstanbul’da yara saracaklar
F.Bahçe, önümüzdeki 3 hafta il dışına çıkmayacak.
Gelecek üç haftada tek deplasman maçını Kasımpaşa ile oynayacak olan F.Bahçe, bu seri boyunca 9 puan almak istiyor.
BU sezon dış sahada bir türlü istediği sonuçları alamayan, son olarak Alanya deplasmanında da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul’da yara saracak. Evinden uzakta en son galibiyetini 16 Eylül 2018’de 2-1’lik skorla Konya deplasmanında alan, o tarihten bu yana deplasmanlara gülemeyen Fenerbahçe, ligin son haftaları yaklaşırken ‘İstanbul terapisi’ne girmeye hazırlanıyor. Fikstür gereği sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 3 hafta boyunca şehir dışına çıkmayacak. Önce Trabzonspor’u Kadıköy’de ağırlayacak olan Ersun Yanal’ın takımı, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Bir sonraki karşılaşmada ise yine Kadıköy’de Akhisar ağırlanacak. Fenerbahçe, bu süreçten 9 puan çıkarıp rahatlamak ve İstanbul içi olsa dahi Kasımpaşa’yı yenip deplasman fobisine son vermeyi hedefliyor. Çalışmalar bu yönde devam ederken Yanal oyuncularından Alanya yenilgisini unutmalarını istiyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle