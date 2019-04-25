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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da yara saracaklar

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İstanbul’da yara saracaklar

F.Bahçe, önümüzdeki 3 hafta il dışına çıkmayacak.

Gelecek üç haftada tek deplasman maçını Kasımpaşa ile oynayacak olan F.Bahçe, bu seri boyunca 9 puan almak istiyor.

BU sezon dış sahada bir türlü istediği sonuçları alamayan, son olarak Alanya deplasmanında da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul’da yara saracak. Evinden uzakta en son galibiyetini 16 Eylül 2018’de 2-1’lik skorla Konya deplasmanında alan, o tarihten bu yana deplasmanlara gülemeyen Fenerbahçe, ligin son haftaları yaklaşırken ‘İstanbul terapisi’ne girmeye hazırlanıyor. Fikstür gereği sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 3 hafta boyunca şehir dışına çıkmayacak. Önce Trabzonspor’u Kadıköy’de ağırlayacak olan Ersun Yanal’ın takımı, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Bir sonraki karşılaşmada ise yine Kadıköy’de Akhisar ağırlanacak. Fenerbahçe, bu süreçten 9 puan çıkarıp rahatlamak ve İstanbul içi olsa dahi Kasımpaşa’yı yenip deplasman fobisine son vermeyi hedefliyor. Çalışmalar bu yönde devam ederken Yanal oyuncularından Alanya yenilgisini unutmalarını istiyor.

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İstanbul’da yara saracaklar

 

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