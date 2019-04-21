İstanbul’da tenis şöleni!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto’nun desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda gerçekleşecek turnuvada, son şampiyon Pauline Parmentier’in yanı sıra, Carla Suarez Navarro, Camila Giorgi, Mihaela Buzarnescu ve Çağla Büyükakçay gibi önemli tenisçiler korta çıkacak. İlk kez düzenlendiği 2005 yılından bu yana dünyanın en iyi kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde Esenyurt’taki Spor Toto Tenis Park’ta düzenlenecek. 250 bin dolar toplam ödüllü turnuva, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto’nun destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda 12. kez gerçekleşecek.

Önceki yıllarda Maria Sharapova, Venus Williams, Elena Dementieva, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki, Genie Bouchard ve Elina Svitolina yıldızları ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta bu yıl da önemli raketler korta çıkacak. Dünya sıralamasında 24. sırada bulunan ve toprak kortta elde ettiği başarılarla tanınan İspanyol Carla Suarez Navarro bu yılki organizasyonda 1 nolu seribaşı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier’in yanı sıra İtalyan Camila Giorgi, Rumen Mihaela Buzarnescu, Ukraynalı Dayana Yastremska, Yunan Maria Sakkari ve Fransız Kristina Mladenovic gibi yıldızlar da ana tabloda mücadele edecek.

Sakatlığı sebebiyle Eylül ayından bu yana kortlardan uzak olan eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova ‘wild card’ ile turnuvaya dahil oldu. 2016 yılında turnuvada şampiyon olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen ‘wild card’ ile turnuvada ana tabloda korta çıkacak. Berfu Cengiz, İpek Soylu, İpek Öz ve Zeynep Sönmez de 24 oyuncunun katılacağı elemelerde wild card ile mücadele edecek.

Esenyurt’ta yeni adıyla faaliyetlerine devam eden Spor Toto Tenis Park’ta gerçekleşecek turnuvanın biletleri 10 TL’den başlayan fiyatlarla Biletix’ten satılacak. TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın ana tablo maçları sportstv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Esenyurt'taki Spor Toto Tenis Park kortlarında düzenlenecek organizasyonda 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı günü maçlar saat 11.00'de başlayacak. Hafta içi diğer günler ise gündüz seansı 12.30'da akşam seansı da 17.00'de start alacak.

Geçen yılki turnuvayı Fransız Pauline Parmentier finalde Polona Hercog'u 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek kazanmış ve 10 yıl aradan sonra ilk WTA Turu şampiyonluğunu İstanbul'da elde etmişti. 250 bin dolar toplam ödüllü turnuvaya dünya sıralamasında 24. sırada bulunan İspanyol Carla Suarez Navarro 1 nolu seribaşı olarak katılacak. WTA'de ilk 50 içinde yer alan sekiz oyuncunun korta çıkacağı TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2017 TEB Kültürpark şampiyonu Rumen Mihaela Buzarnescuda iki nolu seribaşı olarak yer alacak. Organizasyonda Ukraynalı Dayana Yastremska, Yunan Maria Sakkari, Fransız Kiki Mladenovic, Çek Katerina Siniakova ve Belçikalı Kirsten Filipkens gibi WTA Turu'nun önemli isimleri de boy gösterecek.

Four Seasons Hotel’de gerçekleşen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Turnuvaya çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapacağız”Türkiye’nin spor alanında da çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tenis alanında 100’ün üzerinde uluslararası organizasyona katıldık ve ev sahipliği de yapıyoruz. İstanbul Cup’a çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Biliyorsunuz, başlayacak olan bu organizasyonda ilk 50 içinden 8 oyuncu Türk seyircisinin karşısına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bünyamin Bozgeyik: “Gurur duyuyoruz”TEB BNP Paribas İstanbul Cup’a sponsor olmaktan Spor Toto olarak gurur duyduklarını belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye’nin teniste ne kadar ileri gittiğini bu turnuvanın dünyaya göstereceğini ifade etti.

Aşkın Dolaştır: “TEB olarak 9 yıldır tenise destek veriyoruz”Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta bir kez daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır şunları söyledi: “TEB olarak 9 yıldır ülkemizde tenisin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapıyoruz. 2011’de üç yıl süreyle WTA Championships’e ismimizi vererek başlayan tenise desteğimizi; 2014’ten bu yana TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın, 2015-2018 yılları arasında ise TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın isim sponsoru olarak sürdürdük. Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu ile ortak vizyonda hareket ederek tenisi sevdirmek amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenledik. TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ı düzenlediğimiz ilk yıllarda Venus Williams, Elina Svitolina, Jelena Jankovic gibi dünyaca ünlü yıldız tenisçileri ağırlarken, bugün ise bu isimlerin yanı sıra Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen gibi ‘ilk’lere imza atarak önemli başarılar elde eden tenisçilerimizi turnuvada izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes için tenis dolu ve heyecanlı bir hafta olmasını diliyorum”.

Cengiz Durmuş: “Bir tenis klasiği”Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 15 yıl önce ilk kez düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın bir tenis klasiği haline geldiğini söyledi. Bu yılki organizasyonun TTF organizasyonu ile gerçekleşeceğini belirten Durmuş, “Ülkemizdeki her spor dalını ve her spor organizasyonunu destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto bu yılki turnuva için tüm imkânlarını seferber etti. Tenis camiası olarak her iki kuruma da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm tenis severleri 22-28 Nisan tarihleri arasında Esenyurt’taki tenis şölenine bekliyoruz” diye konuştu. Durmuş sözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Toto Teşkilatı’na ve TEB’e teşekkür ederek tamamladı.

Çağla Büyükakçay: “Profesyonel seviyede tenis oynuyorsam, İstanbul Cup’ın çok önemi var”Istanbul Cup’ta çocukluğum geçti diyerek sözlerine başlayan 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup şampiyonu Çağla Büyükakçay; “Bugün buradaysam ve bu profesyonel seviyede tenis oynuyorsam İstanbul Cup’ın bunda çok önemi var. Çünkü bütün büyük şampiyonları bu turnuvada gördüm ve şampiyon olmayı da bu turnuvada hayal ettim. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için çok ciddi emekler veriliyor. Bu sene turnuvanın 12. senesi. Ben 12 senesinde de oynadım. İnşallah 20., 30., ve 40. seneleri de hep beraber yaşarız. Bu turnuva tenisimiz ve tenisimizin geleceği için çok mühim. Dileğim bu turnuvaların artması” diye konuştu. Büyükaçay, tüm tenisseverleri turnuvayı izlemeye ve destek vermeye davet etti.