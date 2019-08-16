İstanbul'da sahaya giren taraftar, Adrian'ı sakatladı! Konu UEFA'ya taşındı...
Liverpool'un as kalecisi Alisson'un sakatlanması sonrası, İstanbul'da Chelsea ile oynanan UEFA Süper Kupa'da forma giyen Adrian da, maç sonrası sahaya giren bir taraftar tarafından sakatlandı.
İngiliz Daily Mirror, Alisson'un yerine İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa'da Liverpool'un kalesini koruyan Adrian'ın sakatlandığını yazdı.
Menajer Jürgen Klopp'un görüşlerinin verildiği haberde, Alman çalıştırıcının bu sakatlıktan memnun olmadığı belirtildi.
Sakatlanmaya yol açan olayın ise maç sonrası, sevinç yaşanırken sahaya atlayan bir taraftar olduğunun altı çizildi ve Liverpool'un bu güvenlik açığını UEFA'ya taşıyacağı bilgisi verildi.
Klopp; "Southampton'a karşı Adrian oynayabilecek mi bilmiyorum. Chelsea zaferi sonrası hep beraber sevinirken, güvenlik güçleri tarafından kovalanan biri kayarak geldi ve onun ayaklarını yerden kesti. O an ayağı şişti, şu an durumu biraz daha iyi ama yarın ne olur bilemiyorum. Çılgıncaydı!" dedi.
Liverpool'a 5 Ağustosta transfer olan Adrian, ligin ilk haftasında Norwich City ile oynanan maçta Alisson'un sakatlanması nedeniyle kaleye geçmişti.
Adrian'ın Southampton karşısında forma giyememesi halinde kaleye 35 yaşındaki Andy Lonergan ya da 20 yaşındaki Caoimhin Kelleher'in geçmesi bekleniyor.
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