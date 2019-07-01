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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul'da Lazio ile Dorukhan pazarlığı

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İstanbul'da Lazio ile Dorukhan pazarlığı

İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare, Beşiktaş’ın genç futbolcusunun transferi için geldi.

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, “Dorukhan bizim için çok kıymetli bir futbolcu. 8 milyon Euro’ya satamayız, 12 milyon Euro istiyoruz” dedi. Lazio’nun yarın yeni bir teklif sunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, yılın en pahalı transferlerinden birine imza atmak üzere... İtalya’nın Lazio Kulübü’nün sportif direktörü Igli Tare, Dorukhan için İstanbul’a geldi. İlk olarak futbolcunun menajeri Metin Korkmaz ile bir araya gelen Tare, daha sonra Beşiktaş
Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile görüştü. Tare, Güner’e scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Dorukhan hakkında olumlu rapor aldıklarını belirterek, bonservis için pazarlığa başladı.

Lazio Başkanı pazarlığa telefonla katıldı

LAZIO Sportif Direktörü Tare ilk etapta 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Güner, A Milli Takım’da da oynayan Dorukhan’ın kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtip, “O rakama satmamız mümkün değil. 12 milyon Euro istiyoruz” dedi. Tare bunun üzerine İtalya’daki Lazio Kulübü
Başkanı Claudio Lotito ile telefon görüşmesi yapıp durumu anlattı. Lotito’dan gelen, “Rakamı artır” talimatı sonrası 8 milyon Euro’ya yükselten Tare, yine olumsuz yanıt aldı. Ancak transferde kararlı olan Iglı Tare’nin, yarın yeni bir teklifle Beşiktaş yönetiminin karşısına çıkacağı belirtildi.

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