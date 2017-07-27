İSTANBUL'DA KİMİN GEÇECEĞİNİ GÖRECEĞİZ

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Leko, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk 15 dakikada bizim için her şey çok güzeldi. Oyunu istediğimiz gibi yönettik. Yarım saat sonra ise bizim presimiz azaldı, onların presi arttı. Oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Rakibimiz ikinci yarıya presle başladı, rahat oynayamadık, panik yaptık ve üst üste golleri yedik."

Takımının henüz tam olarak hazır olmadığının altını çizen Hırvat teknik adam, "Yüzde 100 hazır olmayınca böyle durumlar ortaya çıkıyor ama tam konsantre olamazsanız da Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsınız. Futbol basit bir oyun değil." ifadelerini kullandı.

Sahada istedikleri birçok şeyi yapamadıklarını vurgulayan Leko, 2-0'ı koruyamamalarıyla ilgili, "Kalenin önüne otobüs park etmekle bu iş olmaz. Oyunu futbolla çözmeye çalıştık ama olmadı. Oyuncularımın elinden geleni yaptığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Hırvat teknik adam rövanş maçındaki şanslarıyla ilgili olarak ise, "Futbol bu, şansa bakılmaz. Bu maç burada kaldı. Rövanş maçı başka olacak. Daha iyi hazırlanacağız, daha iyi bir futbol ortaya koyacağız. Orada turu kimin geçeceğini göreceğiz." yorumunda bulundu.