İstanbul'da Kastamonuspor Rüzgarı esecek

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesiyle birlikte İstanbul Kastamonuspor'da gündem hedefler ve projeler oldu. Amatör kulüpler arasında şampiyonluğu hedefleyen kulüp, 10-18 yaş aralığındaki çocukların da eğitimi için çalışmalar yapacak.
İstanbul Kastamonuspor'da belirlenen yeni yönetim kurulu şöyle:
Başkan Emrah Gür,
Başkan Vekili Şenol Özdemir,
As Başkan İlker Dilek ve Sinan Altukulaç
Genel Sekreter Selçuk Bartınlı,
Muhasebe ve Mali İşler Ümit Şen,
Reklam ve Sponsorluk Engin Gulamoğlu,
Tanıtım ve Medya Uğur Aykın,
İdari İşler ve Basın Sözcüsü Yaşar Çelik,
Alt Yapı Sorumlusu Osman Tellioğlu,
TFF ve Tesis Sorumlusu Timur Göksu,
A Takım ve Halkla İlişkiler Zeki Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Songül Kalyoncu, Talha Özay Uluğ, Yalçın Kıroğlu şeklinde oluştu. Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Orhan Gümüş, birçok projede birlikte hareket edecekleri İstanbul Kastamonuspor'un her zaman yanında olacaklarını açıkladı.