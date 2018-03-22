İstanbul'da karate heyecanı başlıyor!
20. Balkan Karate Şampiyonası, 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,
Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 354 sporcu katılacak.
Halkalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada büyükler kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalyalar dağıtılacak.
VETERANLAR İLK KEZ SAHNE ALACAK
Balkan Karate Şampiyonası tarihinde ilk kez veteranlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.
Federasyonun önerisiyle kabul gören ve ilki İstanbul'da yapılacak
müsabakalar sonunda kadınlar kumitede 53, 60 ve 60 kiloda, erkeklerde ise 65, 75 ve 75 kiloda madalyalar dağıtılacak.
Ferdi veteran müsabakalarının yanı sıra takım kategorisinde de kata ve kumite olmak üzere toplam 12 dalda madalyalar sahiplerini bulacak.
Balkan Karate Şampiyonası, 24 Mart Cumartesi günü ferdi kata elemeleriyle başlayacak. Müsabakalar 25 Mart Pazar günü sona erecek.
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