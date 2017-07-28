İSTANBUL'DA DRİFT HEYECANI!

Ukrayna’dan Dmitriy Illyuk ve Aleksandr Grinchuk, İran’dan Fahim Reza Keyhosravi ve Keivan Kalafi Notash olmak üzere 4 de yabancı pilotu misafir edecek organizasyona KKTC’den de genç kadın drift pilotu Ülkü Erçoban da katılacak.

Motor güçleri 300 ile 700 beygir arasında değişen BMW ve Nissan marka otomobillerin çoğunlukta olduğu organizasyon kapsamında, 29 Temmuz Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 belirlenecek ve rap konseri ile gün bitecek.

30 Temmuz Pazar günü saat 10:00’da antrenman turlarının ardından, ikili eşleşmelerle devam edecek olan yarış, saat 17:00’ye kadar izleyenlere kapı kapıya mücadelenin olduğu bol dumanlı adrenalin dolu bir yarış sunacak.