İstanbul'da basketbol şöleni! All Star heyecanı...

Bu sene 15. kez düzenlenecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.



- Yıldızlar boy gösterecek



Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'i Barış Ermiş, Samuel Mejia (TOFAŞ), Brad Wanamaker, Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Gasper Vidmar'dan (Banvit) oluşacak.

Yedeklerde ise Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş) Ahmet Buğrahan Tuncer, Jeffrey Curtis Ayres (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen, Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Chris Obekpa (Trabzonspor) yer alacak.

Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Errick McCollum, Derrick Brown (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı, D.J. Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan) bulunacak.

Blatt'ın takımının yedeklerinde ise JaJuan Jhonson, Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Ivan Buva (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) olacak.



- Smaç yarışması merakla bekleniyor



All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Adonis Thomas (Banvit), Richard Solomon (Muratbey Uşak), Howard Sant-Roos (Darüşşafaka), Josh Adams (Beşiktaş Sompo Japan), Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Onuralp Bitim (Anadolu Efes) boy gösterecek.



- 3 sayı yarışmasında iddialı isimler



ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.

Pınar Karşıyaka'dan Scott Wood, Eskişehir Basket'ten William Baron, Fenerbahçe Doğuş'tan Melih Mahmutoğlu, Trabzonspor'dan Brady Heslip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ryan Toolson ve Beşiktaş Sompo Japan'dan Sertaç Şanlı 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.



- Yetenek yarışması yapılacak



Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleşecek.

Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Erkin Şenel (Banvit), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Egemen Güven (Pınar Karşıyaka) ve Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol) çeşitli parkurlarda zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.



- Murat Boz'dan konser



All-Star'da şarkıcı Murat Boz, basketbolseverlere mini bir konser verecek.

Karşılaşmanın devre arasında parkeye çıkacak Boz, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Organizasyonda ayrıca, seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.