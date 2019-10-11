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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

İstanbul'da Arnavutluk'u konuk ediyoruz! Galibiyetimize iddaa'da...

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İstanbul'da Arnavutluk'u konuk ediyoruz! Galibiyetimize iddaa'da...

Arnavutluk karşısında kazanıp, Fransa maçına liderlik için çıkmak istiyoruz! Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK

Grup mücadelesinde yalnızca İzlanda deplasmanında kaybeden millilerimiz, Şükrü Saraçoğlu’nda Arnavutluk takımını konuk ediyor.

Grubun güçlü ekibi Fransa ile aynı puanda olan Türk Milli Takımımız, final yolunda motive durumda. Ay yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Fransa maçı öncesi puan kaybı yaşamadan virajı dönmek son derece önemli olacak.

Arnavutluk takımı ise 4-2 kazandığı İzlanda mücadelesinde kolay bir rakip olmadığını göstermiş oldu. Zor geçecek bir 90 dakika bizleri bekliyor...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Arnavutluk ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Türkiye (1M), rakibini daha önceki yedi karşılaşmada sadece iki kez mağlup edebildi (2B 3M).

- Türkiye ve Arnavutluk arasında oynanan son 5 maçın 4’ü 2.5 ALT bitti.

- Türkiye ve Arnavutluk arasında oynan son 5 maçın 4’ünde karşılıklı gol olmadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin çoğunluğu mücadeleden Ay Yıldızlı ekibimizin galip ayrılacağı düşüncesinde... Ayrıca 2.5 ALT bahsi de yine çok oynanan bahisler arasında.

- Maçın başlama düdüğü ile birlikte "Canlı Bahis" oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan oyunları da “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi / Deplasman – Toplam Gol ALT/ÜST” bahisleri olacak!

İstanbulda Arnavutluku konuk ediyoruz Galibiyetimize iddaada...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

İzlanda’nın Fransa ile karşılaşacağı fikstürde Arnavutluk karşısında kazanarak avantaj yakalamak zorundayız. Ay yıldızlılarda hafta sonu Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dışında önemli eksiğimiz bulunmuyor.

İzlanda’yı 4-2 gibi skorla mağlup eden Arnavutluk, sürpriz bir galibiyete imza atarak grupta hesapları değiştirdi. Ülkemizde forma giyen Menemenspor’dan Selmani ve Akhisarspor’dan Cikalleshi kadroda yer alıyor. Ayrıca Napoli’den Hysaj, Atalanta’dan Gjimshiti, Freiburg’dan Abrashi gibi iyi oyunculara sahipler.

Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alacak millilerimizin hata yapmayacağını düşünüyorum.

Arnavutluk sıkıntı çıkarabilecek bir takım olsa da Yusuf Yazıcı, İrfan Can, Hakan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’lu kadromuzla 3 puan bizim olur.

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Zeki Çelik ve Merih Demiral’dan Arnavutluk maçı öncesi açıklamalarEuro 2020 Elemeleri H Grubu’nda 11 Ekim’de Arnavutluk, 14 Ekim’de Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda futbolcular Zeki Çelik ile Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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