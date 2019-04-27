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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.04.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

İstanbul'da 17 sezon sonra kazandı! Göztepe'nin lige tutunma savaşı...

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İstanbul'da 17 sezon sonra kazandı! Göztepe'nin lige tutunma savaşı...

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine Medipol Başakşehir karşısında son veren Göztepe, kalan 4 haftada lige tutunma mücadelesine devam edecek.

Medipol Başakşehir karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe, 30 puana yükseldi.

Kalan 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Antalyaspor'u konuk ettikten sonra sırasıyla evinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Bursaspor ve son hafta İzmir'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

- Gol hasretine son verdi

Göztepe, ligin 24. haftasında 1-1 biten Atiker Konyaspor karşısında 53. dakikada attığı golün ardından 493 dakika sonra fileleri havalandırdı.

İzmir ekibi, Medipol Başakşehir karşısında 7. dakikada Cameron Jerome ile bulduğu golle 493 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

- İstanbul'da uzun süre sonra ilk galibiyet

Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, son 2 sezonda Medipol Başakşehir maçına kadar 9 İstanbul deplasmanında hiç puan alamamıştı.

Dünkü müsabakaya kadar İstanbul'da çıktığı 9 maçta 22 gol yiyip, 5 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe, Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği 2002-2003'te İstanbul'da oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de İstanbul'da bundan önceki son galibiyetini ise 2001-2002 sezonunda, 27 Nisan 2002'de Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti. 

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İstanbulda 17 sezon sonra kazandı Göztepenin lige tutunma savaşı...

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