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İstanbul'a bir Şampiyonlar Ligi finali daha! 2020...

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın Şampiyonlar Ligi finale ev sahipliği yapması için başvuru yapacak

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2020 Şampiyonlar Ligi finaline adaylık için hazırlıklara başladı. TFF’nin gereken prosedürleri tamamlayıp Atatürk Olimpiyat Stadı’nın dev finale ev sahipliği yapması için başvuru yapacağı ifade edildi.

Olimpiyat Stadı, 2005’te de Şampiyonlar Ligi finaline sahne olmuş ve unutulmaz maçta Liverpool, Milan’ı 3-0’dan 3-3’ü bulup penaltılarla devirmişti. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Vodafone Park’ın 2019 UEFA Süper Kupa’nın ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. (Habertürk)

 

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