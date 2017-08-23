İstanbul yarışı başlıyor!

Birincisi 2015’te gerçekleşen Puma Ignite İstanbul yarışının dördüncüsü bu yıl 1 Ekim’de yine Caddebostan sahilde kurulacak etkinlik alanında start alacak.

Ignite İstanbul, yenilenen 10K parkur düzeniyle tüm koşuculara unutulmaz bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Puma, kadın ve erkek yaş kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara ödül olarak ayakkabı ve tişörtten oluşan kit hediye edecek. Ayrıca Ignite İstanbul öncesinde kayıt olan katılımcılara, yarışa özel olarak tasarlanan Ignite İstanbul koşu tişörtü, yarış çantası, elektronik zaman takip çipi, Tyvek sporcu göğüs numarasından oluşan yarış kitini, yarıştan önce duyurulacak bir tarihte, belirli PUMA mağazalarından veya yarış gününde etkinlik alanında teslim edecek.

Ignite İstanbul yarışı öncesinde koşuya hazırlık yapmak isteyen koşucular Ankara Koşuyor ve Rundamental’ın antrenman programlarını sosyal medya üzerinden takip edebilecek. Puma Ignite İstanbul yarışı için başvurular adresinden yapılabilecek.