İstanbul-Lizbon uçağı iptal oldu, Galatasaray taraftarı İstanbul'da kaldı...
Bu akşamki Benfica maçı öncesi Galatasaray'da bazı taraftarlar kritik maçta tribünde olmayacak. Bunun sebebi ise İstanbul'u etkisi altına alan sisin hava ulaşımını etkilemesi...
Galatasaray'a taraftar darbesi... Sarı kırmızılı takıma destek vermek için Lizbon'a doğru yola çıkan taraftarlar şok yaşadı.
Bu gece TSİ ile 23:00'de oynanacak karşılaşma için saat 13:00'teki tarifeli uçak ile Portekiz'e gelecek olan taraftarlar, maça yetişemeyecek.
Saat 13:00'teki İstanbul-Lizbon uçuşunun sisten ötürü iptal olması nedeniyle Galatasaraylı bazı taraftarlar kritik maçta tribündeki yerini alamayacak.
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