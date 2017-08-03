İstanbul Kite Festival başlıyor

12-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘İstanbul Kite Festival’in Ortaköy Meydanı’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Rifat Öner, Beşiktaş Belediyesi Spor İşleri Müdürü Gökhan Akyol, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Playmaker Sports & Entertainment Ajans Başkanı Kerem Mutlu ve milli yarışçı Bilge Öztürk katıldı.

Türkiye’nin en büyük ulusal ve global kiteboard organizasyonu ‘İstanbul Kite Festival’ 12-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının bir arada gerçekleşeceği ‘İstanbul Kiteboard Festival’in tanıtım toplantısı Ortaköy Medyanı’nda gerçekleşti. Toplantıya Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Rifat Öner, Beşiktaş Belediyesi Spor İşleri Müdürü Gökhan Akyol, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Playmaker Sports & Entertainment Ajans Başkanı Kerem Mutlu ve milli yarışçı Bilge Öztürk katıldı.

2013 yılından itibaren Maximum Kart’ın ana partnerliğinde gerçekleştirilen Maximum Kiteboard Turkish Open’da, kitefoil, slalom ve freestyle kategorilerinde, birbirinden iddialı 200 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için yarışacak. Avrupa Kiteboard Şampiyonası’nda ise dünyanın en iyi sporcuları Avrupa Şampiyonu unvanını kazanmaya çalışacak.

İstanbul Kite Festival, dünyanın en değerli birkaç parkuru arasında anılan İstanbul Boğazı’nda 12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olan Cross Bosphorus Race etabı ile başlayacak. Avrupa ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarının devamı ise 13-20 Ağustos tarihleri arasında Kilyos Tırmata Beach’te gerçekleştirilecek.

Türk Milli Takım seçmelerine de ev sahipliği yapacak dev organizasyon, “2020 Tokyo Olimpiyatları’ kapsamında Olimpik Sınıf olarak kabul edilen Formula Kite disiplininde gerçekleştirilecek.

Avrupa kiteboard Şampiyonası, 22 ülkeden 60 sporcunun nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Taner Aykurt, Ejder Ginyol, Sedat Çelenk, Armağan Ersolak, Bilge Öztürk, Berna Öztürk, Serkan Erkek, Alperen Beyli, Çisil Özen gibi şampiyon isimlerin de katılacağı yarışmalarda yerli ve yabancı 200 sporcu yer alacak.

Final yarışları sonunda kitefoil, slalom ve freestyle disiplinlerinde kadın ve erkek kategorilerinde Avrupa ve Türkiye dereceleri alan sporcular ödüllendirilecek. İstanbul Kite Festival, her sene içeriğini daha da zenginleştirerek kiteboard sporuna duyulan ilginin ülke genelinde artmasını sağlıyor. Windsurf’ü andıran, ancak yelken yerine ‘kite’ adı verilen ve uçurtma ile paraşüt arası bir ekipmanla rüzgar kontrolüne dayalı bir board sporu olan ‘Kiteboard’, Dünya’da en popüler sporlar arasında yer alıyor. Görsel anlamdaki etkileyiciliği ve izleyicide bıraktığı heyecan da son yıllarda ‘Kiteboard’un en çekici su sporu olmasını sağlıyor.