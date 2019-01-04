İstanbul etabı bitti. Başakşehir, yarın Antalya yolcusu!
Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, kamp çalışmaları için yarın Antalya'ya gidecek.
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