İstanbul Dudullu OSB 29 Ekim Atatürk Koşusu'na büyük ilgi
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 8K Atatürk Koşusu, 29 Ekim Salı günü DudulluOSB’nin hizmete açtığı ile Türkiye’nin en büyük Spor ve Yaşam Merkezi olan We’ll Club’ta gerçekleşecek.
OSB’ler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan uluslararası 8K Atatürk Koşusu’na tüm illerden ve yurtdışından toplamda bini aşkın sporcu katılacak. Ultra Maraton Atleti ve Macera Yarışçısı Faruk Kar ve Utkuer Yaşar’ın danışmanlığında gerçekleşecekkoşu, yarışın ev sahibi We’ll Club’ın festival alanında 11:00’dekayıt masası açılışı ile başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu hakem ve gözlemcilerinin yönetiminde 15:00’te start verilecek olan 8K Atatürk Koşusu’nda tüm katılımcılar, Türkiye’de sanayinin nabzının tutulduğu Dudullu OSB’de koşma deneyimi yaşayacak.
300’den Fazla Çocuk Sporcu Katılıyor!
Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Çocuk Koşusu ile Cumhuriyetimizin sağlam temelleri olan sporsever minikler koşucu tişörtlerini giyerek ilk profesyonel yarışlarını gerçekleştirmiş olacak. Parkuru tamamlayan minik sporcular madalya ve hediyelerle ödüllendirilirken Workbee Event ile festival alanında Galaksi keşfi ve robotik kodlama atölyeleriyle eğlencenin tadını çıkaracaklar.
Dudullu OSB’den Gençlere Destek!
Gençleri spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek ve eğitimlerine destekte bulunmak amacıyla 16-19 yaş kategorisinde yarışarakkürsüye çıkmaya hak kazanan genç koşucular toplamda 6.500 TL para ödülünün sahibi olacak.
Finalde 41 Bin 500 TL Para Ödülü ve Çoşkulu Cumhuriyet Kutlamaları!
Değerlendirmelerinin kadın ve erkek olarak 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, ve 50+ kategorisinde yapılacağı; parkuru tamamlayan tüm sporcuların katılım madalyası ile ödüllendirileceği Atatürk Koşusu’nda finalistler toplamda 41 Bin 500 TL para ödülüne sahip olurken, çocuklara özel bilimsel etkinliklerden Zumba’ya; ödüllü yarışmalardan DJ performansına kadar görkemli 29 Ekim kutlamalarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruklarda yaşanacak!
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