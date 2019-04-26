İstanbul Cup'ta Marketa Vondrousova yarı finale yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek final mücadelesinde Çek sporcu Marketa Vondrousova İspanyol rakibi Lara Arruabarrena'yı 2-0 yendi.
Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, dünya 117 numarası İspanyol Lara Arruabarrena ile dünya 46 numarası Çek Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Çek sporcu, yarı finale yükseldi. Marketa Vondrousova, yarı finalde vatandaşı Barbora Strycova ile karşılaşacak.
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