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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Tenis
21.04.2019 - 17:21, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul Cup'ta ÇaÄŸla Büyükakçay'Ä±n rakibi Kuznetsova!

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Ä°stanbul Cup'ta ÇaÄŸla Büyükakçay'Ä±n rakibi Kuznetsova!

TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup'ta ana tablo kuralarÄ± Ã§ekildi. Teklerde turnuvaya Ã¶zel davet (WC) ile katÄ±lan milli tenisÃ§i Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay'Ä±n ilk turdaki rakibi RUS Svetlana Kuznetsova oldu.Â

Kariyerinde 2004 US Open ve 2009 Roland Garros olmak Ã¼zereÂ 2 Grand Slam ÅŸampiyonluÄŸuÂ bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki Kuznetsova, 18 kez WTA turnuvalarÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ bir isim olarak dikkat Ã§ekiyor.

2007 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 2 numaraya kadar yÃ¼kselen deneyimli raket, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klardan sonra dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda gerilemiÅŸti. Åžu anda dÃ¼nya 100 numarasÄ±nda olan Kuznetsova da turnuvaya Ã¶zel davet (WC) ile katÄ±lÄ±yor.Â 

Teklerde Pemra Ã–zgen'in rakibi Ä°sveÃ§liÂ Rebecca Peterson'un ise WTA turnuvalarÄ±nda teklerde ÅŸampiyonluÄŸu bulunmuyor. 23 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveÃ§li raket ÅŸu anda dÃ¼nya 65 numarasÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l dÃ¼nya 52 numarasÄ±na yÃ¼kselmiÅŸ ve kariyerinin en iyi sÄ±ralamasÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ olan Ä°sveÃ§li raket ile Pemra Ã–zgen 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'daki bir turnuvada karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ, bahse konu maÃ§Ä± 6-3 7-5'lik iki set sonucunda Peterson kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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