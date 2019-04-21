Ä°stanbul Cup'ta ÇaÄŸla Büyükakçay'Ä±n rakibi Kuznetsova!
TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup'ta ana tablo kuralarÄ± Ã§ekildi. Teklerde turnuvaya Ã¶zel davet (WC) ile katÄ±lan milli tenisÃ§i Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay'Ä±n ilk turdaki rakibi RUS Svetlana Kuznetsova oldu.Â
Kariyerinde 2004 US Open ve 2009 Roland Garros olmak Ã¼zereÂ 2 Grand Slam ÅŸampiyonluÄŸuÂ bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki Kuznetsova, 18 kez WTA turnuvalarÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ bir isim olarak dikkat Ã§ekiyor.
2007 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 2 numaraya kadar yÃ¼kselen deneyimli raket, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klardan sonra dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda gerilemiÅŸti. Åžu anda dÃ¼nya 100 numarasÄ±nda olan Kuznetsova da turnuvaya Ã¶zel davet (WC) ile katÄ±lÄ±yor.Â
Teklerde Pemra Ã–zgen'in rakibi Ä°sveÃ§liÂ Rebecca Peterson'un ise WTA turnuvalarÄ±nda teklerde ÅŸampiyonluÄŸu bulunmuyor. 23 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveÃ§li raket ÅŸu anda dÃ¼nya 65 numarasÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l dÃ¼nya 52 numarasÄ±na yÃ¼kselmiÅŸ ve kariyerinin en iyi sÄ±ralamasÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ olan Ä°sveÃ§li raket ile Pemra Ã–zgen 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'daki bir turnuvada karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ, bahse konu maÃ§Ä± 6-3 7-5'lik iki set sonucunda Peterson kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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