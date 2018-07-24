İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Hakan Yavuz getirildi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Yavuz'la anlaştı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Erdoğan'dan boşalan başantrenörlük görevine, 2013-2014 sezonunda takımı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkaran Hakan Yavuz'un 1 yıllığına getirildiği belirtildi.
Cebeci Spor Kompleksi'nde yer alan kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Hakan Yavuz'un sözleşmeye imza attığı aktarıldı.
Törende konuşan kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, tecrübeli antrenörü yeniden aralarında gördükleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, "Hakan Yavuz daha önce kulübümüzde başarıyla görev yapmış ve takımımızı lige taşımış bir isim. Kendisini yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Başantrenör Hakan Yavuz ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Takımı lige taşıyarak ayrılmak durumunda kalmıştık. Şimdi yeniden bir arada olmak önemli. Bizi buraya layık gören İstanbul Büyükşehir ailesine çok teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte hem ligde hem de Avrupa kupalarında güzel işlere imza atacağız."
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