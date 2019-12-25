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Voleybol
AA
25.12.2019 - 01:26, Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Tokat Belediye Plevnespor

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-2 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final turuna yükseldi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner
Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)

Tokat Belediye Plevnespor: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu, (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Alper Demirciler)

Setler: 27-29, 25-22, 25-21, 19-25, 15-13

Süre: 129 dakika (32, 30, 26, 27, 14)

 

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