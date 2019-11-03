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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı’nda Visa Bosphorus Regatta ile Yelkenler Fora

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İstanbul Boğazı’nda Visa Bosphorus Regatta ile Yelkenler Fora

İstanbul Boğazı, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’ına ev sahipliği yaptı. Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile 200’ü aşkın teknenin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Boğazı’dan Tokyo Olimpiyatları’na: Milli yelkencimiz Ecem Güzel

Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yelken branşında ülkemizi temsil edecek olan milli yelkencimiz Ecem Güzel’i de ağırladı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, yarış başlangıçından önce Ecem Güzel’i global Team Visa kapsamında destekleklediklerini duyurarak şunları kaydetti; “Visa olarak 30 yıldır olimpiyatlara destek vermekteyiz. Bugün gerçekleşen Visa Bosphorus Regatta ile spora duyduğumuz tutkuyu İstanbul Boğazı’na taşımaktan çok mutluyuz. Bu spor dalında Türkiye’de ve dünyada pek çok başarıya imza atan milli yelkencimiz Ecem Güzel, kadın temsiliyetinin düşük olduğu yelken sporunda bir rol model. Başarılarıyla hepimize ilham veren ve örnek olan Ecem Güzel’i, olimpiyat yolculuğunda desteklemek üzere Team Visa’ya dahil ettik. Kendisini tebrik ediyor ve bugün burada bulunan tüm Regatta katılımcılarına keyifli bir yarış diliyorum.”

2010 yılından bu yana aktif olarak milli takım sporcusu olan Ecem Güzel, 2014 yılında Türkiye Yelken Federasyonu’nun oluşturduğu Olimpik Takım içinde yer aldı. Türkiye Olimpik Milli Takım Sporcusu Ecem Güzel, yurt içinde gerçekleştirilen yarışlarda 13 bronz, 13 gümüş ve 8 altın madalya, yurt dışında ise 3 gümüş ve 3 altın madalya kazandı. Güzel, 150 kez milli olarak yelken sporuna başarıları ile ilham vermeye devam ederken yelken tutkusu, azmi ve başarısı onu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar taşıdı. Şu anda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencisi olan Ecem Güzel, bu başarısı ile aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’ni olimpiyatlara götüren ilk kadın sporcu oldu.

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