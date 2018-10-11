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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
11.10.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

İstanbul BB ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu

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İstanbul BB ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yer alacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.

Eleme turundan başladığı organizasyonda iki turda da rakiplerini saf dışı bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turnuvaya doğrudan gruplardan başlayan Pınar Karşıyaka ile C Grubu'nda yer aldı.

Türk temsilcileri grupta Belçika'dan Spirou Basket ile Hollanda'dan Donar Groningen ile ilk 2 sırada bulunmak için mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının çarşamba günleri oynanacağı C Grubu'nun maç programı şöyle:

17 Ekim: Donar Groningen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spirou Basket-Pınar Karşıyaka
24 Ekim: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-Donar Groningen
31 Ekim: Spirou Basket-Donar Groningen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka
7 Kasım: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Donar Groningen, Pınar Karşıyaka-Spirou Basket
14 Kasım: Donar Groningen-Pınar Karşıyaka, Spirou Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
21 Kasım: Donar Groningen-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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