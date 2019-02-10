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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.02.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

İstanbul BB, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı devirdi!

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İstanbul BB, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı devirdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 93-86 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 17, Henry 7, Evans 6, Marei 23, Egemen Güven 2, İlkan Karaman 9, Walker 12, Birkan Batuk 8, Görkem Doğan 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Heslip 18, Ellis 19, Minchev 1, Ramazan Tekin 4, Mehmet Yağmur, Semih Erden 20, Babic 13, Mert Gizir 2

1. Periyot: 15-17
Devre: 39-44
3. Periyot: 62-68

En Çok Oynanan Bahis
  • 742(L:166,5)Real Madrid - Vitoria
    3
    Üstü
    1,70
    1715kez oynandı
Hemen Oyna

Maç öncesi, birçok sporcunun tedavisini gerçekleştiren, bu hafta hayatını kaybeden Karşıyaka'nın sembol isimlerinden 71 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Bülent Zeren için taraftarlar ve sporcular saygı duruşunda bulundu. "Mekanın cennet olsun Bülent Zeren" yazılı pankart açıldı.

Her iki ekibin de hücumda etkisiz başladığı ilk periyotta 6. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. İlk periyodu konuk ekip, Ramazan Tekin'in pota altından bulduğu basketle 17-15 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı Berk Uğurlu'nun attığı 3 sayılık basketle 29-28 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Heslip'le tekrar öne geçtiği devreyi Semih Erden'in basketleriyle 44-39 üstün tamamladı.

Üçüncü periyot, karşılıklı sayılara sahne oldu. Mücadelenin 25. dakikasını 57-52 üstün geçen konuk takım, final çeyreğine 6 sayı farkla 68-62 önde girdi.

Maçın son periyodu konuk takımın 3 sayılık basketleriyle başladı. İstanbul ekibi, 32. dakikayı 74-64 önde geçti. Pınar Karşıyaka'nın basketlerine konuk ekip, Heslip'in attığı 3'lüklerle yanıt verdi. Periyodun son 4 dakikasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 84-73 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, bu bölümden sonra bulduğu sayılarla bitime 50 saniye kala farkı 2'ye indirdi: 86-88. Kalan sürede hata yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 93-86 galip ayrıldı.

Maçın sonunda Pınar Karşıyakalı taraftarlar, başantrenör Özhan Çıvgın aleyhinde tezahüratlarda bulundu. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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