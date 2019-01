İstanbul artık oyunun bir parçası

Bugüne dek Katowice, Paris ve São Paulo gibi kentlerde espor aleminde neler olup bittiğine ışık tutan Red Bull TV serisi Part of the Game, ikinci sezon final bölümü için kamerayı İstanbul’a yöneltti. Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve gelişen espor endüstrisini yakından tanımak üzere çekilen Part of the Game, ülkede elektronik sporların merkezi konumunda olan İstanbul'da espor konusunda hangi noktada olduğumuzu gözler önüne serdi.



CS:GO profesyonel oyuncusu Engin "MAJ3R" Küpeli “Bulunduğumuz noktanın şaşırtıcı ve gerçekten muazzam olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla ilerleme kaydetmemiz mümkün.’’ ifadeleriyle Türkiye’de espor potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu belirtti.

League of Legends’ın tecrübeli oyuncusu Berke ‘Thaldrin’ Demir “Seneler önce espora ilk girdiğimde çok büyük sıkıntılar yaşadık, çevremizdeki ülkelerin internetinin iyi ve nezih olduğunu görüyoruz. Bir oyuncunun gelişmesi için gerekli ortamın hazırlanması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı. Dota 2 oyuncusu Furkan ‘Rocco’ Salgın “Dota globalde büyük olduğu için Türkiye’de ödül havuzu yok. Kendimizi Avrupa’da geliştirmeye çalışıyoruz.’’ açıklamasında bulundu.

1907 Fenerbahçe Takım Başkanı Sina Afra ise düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Bu işin ekonomik bir boyutu var. Bu yıl bazı avukatların kendilerine espor avukatıyım dediklerini gördük ya da takımları tanıtmak isteyen ajanslar ortaya çıktı. Gelişmekte olan bir ekosistem var.’’

Riot Games üzerine açıklamalar yapan Impact34 CEO’su Bettina Kuperman’a göre ise son 5 yılda Riot Games, gençlerin katılımını sağlamakta harika bir iş çıkardı. Riot Games’in başarılı olmasındaki en büyük sebep oyunun yerelleştirilmesiydi.

Türkiye E-Spor Federasyonu ülkede elektronik sporların gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Federasyonun kurucu başkanı Alper Afşin Özdemir, internet ve bağlantı problemlerini çözmenin ana konu başlıklarından biri olduğunu ve Türkiye'de yaşayan oyuncuların diğer ülkelere karşı dezavantajlı bir pozisyonda olmamaları için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.