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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
15.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

İstanbul artık oyunun bir parçası

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İstanbul artık oyunun bir parçası

Dünyanın farklı kentlerinde espor’un nabzını tutan Red Bull TV serisi Part of the Game, rotasını İstanbul'a çevirdi ve Türkiye'de her geçen gün büyüyen bu endüstrinin önde gelenleriyle konuştu.

Bugüne dek Katowice, Paris ve São Paulo gibi kentlerde espor aleminde neler olup bittiğine ışık tutan Red Bull TV serisi Part of the Game, ikinci sezon final bölümü için kamerayı İstanbul’a yöneltti. Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve gelişen espor endüstrisini yakından tanımak üzere çekilen Part of the Game, ülkede elektronik sporların merkezi konumunda olan İstanbul'da espor konusunda hangi noktada olduğumuzu gözler önüne serdi.

CS:GO profesyonel oyuncusu Engin "MAJ3R" Küpeli “Bulunduğumuz noktanın şaşırtıcı ve gerçekten muazzam olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla ilerleme kaydetmemiz mümkün.’’ ifadeleriyle Türkiye’de espor potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu belirtti.

League of Legends’ın tecrübeli oyuncusu Berke ‘Thaldrin’ Demir “Seneler önce espora ilk girdiğimde çok büyük sıkıntılar yaşadık, çevremizdeki ülkelerin internetinin iyi ve nezih olduğunu görüyoruz. Bir oyuncunun gelişmesi için gerekli ortamın hazırlanması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı. Dota 2 oyuncusu Furkan ‘Rocco’ Salgın “Dota globalde büyük olduğu için Türkiye’de ödül havuzu yok. Kendimizi Avrupa’da geliştirmeye çalışıyoruz.’’ açıklamasında bulundu.

1907 Fenerbahçe Takım Başkanı Sina Afra ise düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Bu işin ekonomik bir boyutu var. Bu yıl bazı avukatların kendilerine espor avukatıyım dediklerini gördük ya da takımları tanıtmak isteyen ajanslar ortaya çıktı. Gelişmekte olan bir ekosistem var.’’     

Riot Games üzerine açıklamalar yapan Impact34 CEO’su Bettina Kuperman’a göre ise son 5 yılda Riot Games, gençlerin katılımını sağlamakta harika bir iş çıkardı. Riot Games’in başarılı olmasındaki en büyük sebep oyunun yerelleştirilmesiydi.

Türkiye E-Spor Federasyonu ülkede elektronik sporların gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Federasyonun kurucu başkanı Alper Afşin Özdemir, internet ve bağlantı problemlerini çözmenin ana konu başlıklarından biri olduğunu ve Türkiye'de yaşayan oyuncuların diğer ülkelere karşı dezavantajlı bir pozisyonda olmamaları için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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