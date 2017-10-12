Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulununan 30 yaşındaki futbolcu, "10 gündür Antalya kampında çok iyi çalışıyoruz. Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öne çıkan diğer açıklamalar ise şu şekilde:

*Fenerbahçe karşılaşması duygusal bir mücadele mi olacak?

"Hem evet hem de hayır. Ben Malatyaspor futbolcusuyum ve çok duygusal bir maç benim için olmayacak."

*Fenerbahçe maçında hedef ne?

"Tabii ki her zaman 3 puan çok önemli ama yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz. Önemlisi de o.

"ÇOK FORMDA DEĞİLLER"

"Kadıköy'den 3 puan çıkarmak çok kolay değil. Onlar da çok formda değiller. Elimizden geldiğince oynayacağız. Çok iyi bir takımları var ama bir uyum sağlayamadılar. Biz bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Fenerbahçe'nin tranferleri (Valbuena, Dirar, Kameni) çok iyi. Uyum sürecinden sonra herkes onları görecek."

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli oyuncularından Issiar Dia, pazar günü eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları mücadele öncesi Radyospor'a konuştu.

"Şu an takıma alışmaya başladım. Hoca ile problemlerim vardı ve onu hallettik. Takıma yeniden uyum sağlıyorum. Geldiğimden beri benimle çok ilgileniyor (Erol Hoca) ve moral veriyor."

AYKUT KOCAMAN DEĞERLENDİRMESİ

"Çok karizmatik ve değerli bir hoca. Çalıştığım birinci sınıf hocalardan biridir."

*Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

"Kesinlikle öyle bir şey yoktu."