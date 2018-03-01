İssiar Dia: Fenerbahçe benim eski takımım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleriİssiar Dia: Fenerbahçe benim eski takımım...
Futbol İssiar Dia: Fenerbahçe benim eski takımım...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Okan Buruk'a büyük şok! G.Saray...

Futbol
aa-spor
01.03.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

İssiar Dia: Fenerbahçe benim eski takımım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Aytaç Kara ve Issiar Dia, "Okuyorum öyleyse yapabilirim" projesi kapsamında gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan proje kapsamında, kentteki bir kitap kafede gençlerle bir araya gelen futbolcular, haklarında merak edilenleri anlattı.

Dia, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı teşekkür ederek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür organizasyonların daha çok olması gerektiğini belirten Dia, etkinliklerin gençlere olumlu etkiler sağlayacağını kaydetti.

Senegalli futbolcu, kendisine yöneltilen, "Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var ve eski takımın. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun?" sorusu üzerine, "İdmanlara bu hafta başladım. Fenerbahçe maçına kadar yüzde 100 performansa ulaşacağımı düşünüyorum. Ama Fenerbahçe maçından önce Konyaspor maçımız var. Oradan alınacak 3 puan çok önemli. Fenerbahçe benim eski takımım ama ben bugün Malatyasporluyum. Takımımın kazanması için de elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GİTMEK"

Aytaç Kara ise gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu, kendilerine gösterilen sevgiden dolayı da ayrıca gururlandığını belirtti.
Fenerbahçe maçına yönelik düşünceleri sorulan Aytaç, her müsabakanın zor olduğunu ancak rakipten daha iyi konsantre olup ve mücadele ederlerse yenemeyecekleri takım olmadığını söyledi.

Aytaç Kara, milli takım hedefinin olup olmadığı sorusuna ise "Milli takıma kim gitmek istemez. Herkesin hedefi vardır. Benim hedefim de burada takımıma katkı sağlayıp, milli takıma gitmektir. Bunun için de çalışıyorum." diye cevap verdi.

Dia ve Aytaç Kara, daha sonra soba üzerinde kestane pişirdi. Futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şimdi gözler kupa mücadelesinde: Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı hangi kanalda saat kaçta?

Talisca’ya büyük şok! Volkan Demirel...

Beşiktaş'ta şarkı krizi!

Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye