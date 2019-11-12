İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
İsrail'de Maccabi Haifa ile Beitar arasında oynanan maçta VAR skandalı yaşandı.
Maçın 90+3. dakikasında yaşanan pozisyonu incelemek için hakem VAR ekranına bakmak için saha kenarına geldi. Hakem inceleme yaparken pozisyon yerine otopark görüntüsü ekrana verildi.
İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR skandalı yaşandı. Karşılaşmanın hakemi, mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan tartışmalı bir penaltı pozisyonunu incelemek üzere saha kenarında bulunan ekrana gitti.
ÖNCE OTOPARK GÖSTERİLDİ DAHA SONRA HATA DÜZELTİLDİ
Hakemin inceleme yaptığı ekranda ise sistemin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Şaşkına çeviren görüntünün ardından yapılan hata düzeltildi ve hakem pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Atılan penaltı golüyle karşılaşma Maccabi Haifa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte karşılaşmaya damga vuran o an:
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