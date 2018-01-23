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İspanyollar gözlerine inanamadı! Arda Turan'ı görünce...

Arda Turan’ın Başakşehir’de çıktığı ilk maçta ağları havalandırması İspanyolları şaşırttı. Marca, “Sadece 25 dakika oynadı ve Barcelona’da atamadığı kadar güzel bir gol attı” yorumunu yaptı.

Hürriyet Haber
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Bu sezon Barcelona’da 1 dakika bile şans bulamayan ve soluğu flaş bir şekilde Başakşehir’de alan Arda Turan, ilk maçında yıldızlaştı. Bursa deplasmanında 65. dakikada oyuna giren Arda, 86’da çok şık bir gol atarken, milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş İspanya’da yankılandı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Marca, internet sitesinde Arda’nın golüne yer verirken; “Sadece 25 dakika oynadı ve Barcelona’da atamadığı kadar güzel bir gol attı” diyerek haberi duyurdu. Pek çok İspanyol futbolsever Arda’nın golüne yoruma yaparken bazıları şöyle:

İşte yorumlar...

“Barcelona’dan gönderilmesi doğru karardı, çünkü çok tembel. Ancak bu yine de Sergi Roberto, Paulinho ve Andre Gomes’ten iyi olduğunu gerçeğini de değiştirmiyor”, “Arda, Süper Lig için çok fazla bir oyuncu, orada ortalığı kasıp kavuracaktır”, “Arda sonunda Barcelona’daki yaşadıklarını atlatıp, gerçek bir oyuncu gibi oynamaya başlamış” (Fanatik)

La Ligaispanyollar

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