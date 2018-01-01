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İspanyollar çıldırdı! Hazard'a rekor teklif

Chelsea'nin 5-0 kazandığı Stoke City maçında forma şansı bulamayan Eden Hazard ile ilgili bugün şok bir iddia ortaya atıldı. Ada basınından The Sun, Real Madrid'in Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için Chelsea'nin kapısını rekor bir teklifle çalacağını yazdı.

Hürriyet Haber
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Eden Hazard'ın Real Madrid'e transfer olacağına yönelik iddialar bitmek bilmiyor. Son olarak Chelsea'nin 5-0 kazandığı Stoke City maçında yedek soyunan ve forma şansı bulamayan Belçikalı yıldızla ilgili yeni yılın ilk gününde şok bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de yayım yapan The Sun gazetesi, Madrid ekibinin ara transfer döneminde sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Hazard için Chelsea'ye tam 135 milyon euroluk bir teklif yapacağını yazdı.

Adı uzun bir süredir İspanyol deviyle anılan oyuncu hakkında babası Thierry Hazard, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada oğlunun Chelsea'den gelen kontrat yenileme tekliflerini reddederek Real'e açık kapı bıraktığını söylemişti.

Hazard da daha evvel verdiği bir demeçte İspanyol kulübünün hayallerini süslediğini söyleyerek olası bir transfere yeşil ışık yakmıştı. Eğer Real Madrid, söz konusu bedeli Chelsea'ye öderse bu, herhangi bir Premier Lig takımının bir transferden elde ettiği en yüksek bonservis bedeli olacak. (Fanatik)

La Liga

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