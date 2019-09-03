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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

İspanyol futbolundaki "tarihi" şike davası başladı! Leo Franco, Juanfran...

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İspanyol futbolundaki "tarihi" şike davası başladı! Leo Franco, Juanfran...

İspanyol futbolunda şike iddialarının yargıya taşındığı ilk dava Valencia Adalet Sarayı'nda başladı.

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan ve deplasmanda Levante'yi 2-1 yenen Zaragoza'nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla 41 kişi ve Zaragoza Kulübü yargılanıyor.

İspanyol basınında "tarihi" olarak adlandırılan davanın ilk gününe tüm sanıklar katıldı.

Savcılık, sanıklar hakkında 2 ila 4 yıl hapis, 2 milyon avroya kadar para ve 6 yıl futboldan men cezaları talep ediyor.

Sanıklardan 36'sı profesyonel futbolcu (bazıları eski futbolcu) olurken, 2009-2010 sezonunda Galatasaray'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da sanıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca Zaragoza Kulüp Başkanı Agapito Iglesias, Sportif Direktörü Antonio Prieto, Zaragoza'nın eski teknik direktörü Meksikalı Javier Aguirre gibi isimler de sanık koltuğunda oturuyor.

İspanyol savcı iddianamesinde, Zaragoza Kulübü'nün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiğini öne sürüyor.

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Zaragoza deplasmanda Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım Deportivo La Coruna olmuştu.

Karşılaşmada ev sahibi Levante'nin rakip kaleye ilk şutunun 34. dakikada ikinci şutunun da 64. dakikada olması şike iddialarının gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Sanıkların hepsinin suçsuz olduğunu iddia ettiği davanın 27 Eylül'de sona ermesi, mahkeme kararının kasım sonu veya aralık başında verilmesi öngörülüyor.

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İspanyol futbolundaki tarihi şike davası başladı Leo Franco, Juanfran...

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