İspanya'nın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş'ı ziyaret etti!
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, siyah-beyazlı ekipte görev yapan vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Gonzalez-Barba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takıma ziyarette bulundu.
Yardımcı antrenörler Guti Hernandez, Miguel Peiro Montanana, antrenman öncesinde ağırladıkları Gonzalez-Barba ile bir süre görüştü. Futbolculardan Necip Uysal da Büyükelçi Gonzalez-Barba'ya siyah-beyazlı formayı hediye etti.
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