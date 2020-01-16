İspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için La Liga ekibi Espanyol, 5 milyon euroyu gözden çıkarttı.
Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek için sarı kırmızılıların kapısını çalıyor.
AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulundu.
Marcao'yu Chaves'ten 4 milyon euro bedeliyle alan Galatasaray'ın 5 milyon euroya satmaya sıcak bakmadığı kaydediliyor.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle