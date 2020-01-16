İspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek için sarı kırmızılıların kapısını çalıyor.

AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulundu.

Marcao'yu Chaves'ten 4 milyon euro bedeliyle alan Galatasaray'ın 5 milyon euroya satmaya sıcak bakmadığı kaydediliyor.

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