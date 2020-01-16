MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol İspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

İspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya'dan Galatasaray'a Marcao için 5 milyon euro! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için La Liga ekibi Espanyol, 5 milyon euroyu gözden çıkarttı.

Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek için sarı kırmızılıların kapısını çalıyor.

AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulundu.

Marcao'yu Chaves'ten 4 milyon euro bedeliyle alan Galatasaray'ın 5 milyon euroya satmaya sıcak bakmadığı kaydediliyor.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

İspanyadan Galatasaraya Marcao için 5 milyon euro Son dakika transfer haberleri

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle