İspanya'dan Ballon d'Or bombası! Lionel Messi...
Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, 2019 Ballon d'Or ödülünü Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kazandığını yazdı.
Spor Arena Dış Haberler | Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazanacağı belirsizliğini korurken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, 2019 Ballon d'Or ödülünü Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kazandığını öne sürdü.
Ödülü dağıtan France Football Dergisi'nin yetkililerinin, İspanya'ya giderek Lionel Messi'ye ödülü kazandığını bildirdikleri kaydedildi.
Söz konusu haberde ayrıca, dergi yetkililerinin Cristiano Ronaldo'yu galaya gelmeye ikna etme çabalarının başladı da belirtildi.
Ballon d'Or ödül töreni, 2 Aralık 2019 tarihinde sahibini bulacak. Bu yıl son üçe kalan adaylar; Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi.
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